Uitspraken De Wever over kernuitstap vallen slecht bij CD&V en Open VLD

Bothuyne is niet mals voor De Wever. 'Gebrekkige dossierkennis? Aandelen bij nucleaire exploitant? Of gewoon onzekerheid zaaien om politieke zieltjes te winnen? Wat het ook is, de flip-flopperij van de vrienden van N-VA in het energiedossier moet stoppen. Dit is nefast voor investeringszekerheid & energiefactuur', zo tweet het Vlaams parlementslid.

'Ik dacht dat hij het eindelijk begrepen had. Het geduld raakt echt op. Bart De Wever speelt met de welvaart van de Vlaming. De kernuitstap uitstellen kost meer geld', zegt Open Vld-energiespecialist Willem-Frederik Schiltz aan Belga.

'De afspraken zijn gemaakt. Daar kan je niet zomaar op terugkomen. Bovendien heeft hij de wet op de kernuitstap in het verleden mee bevestigd. Dat hij nu opnieuw onzekerheid creëert is onbegrijpelijk. Voor het Agoria-publiek had hij gerust een boodschap kunnen brengen die de sector responsabiliseert. Maar hij kiest ervoor opnieuw twijfel te zaaien en dat maakt het opnieuw moeilijker om de nodige investeringen aan te trekken'.

Volgens Schiltz wil De Wever met zijn uitspraken 'zijn gelijk halen' en zijn ze wellicht gevoed door 'electorale strategie'. 'Als het zou gaan om de splitsing van België, zou De Wever morgen een oplossing op tafel leggen. Maar als het gaat om iets wat de toekomstige welvaart van de Vlaming kan bepalen, dan ziet hij plots een zee van onoplosbare problemen. Dat terwijl het uitstellen van de kernuitstap gewoon geld kost', zegt Schiltz.

Twijfels

De Wever plaatste woensdagavond opnieuw twijfels bij de kernuitstap. In een debat met politieke kopstukken bij technologiefederatie Agoria zei de N-VA-kopman: 'Uit de fossiele brandstof stappen, uit de kernenergie stappen en de elektrificatie van het wagenpark allemaal tegen 2030 realiseren is niet realistisch op het vlak van bevoorrading en prijs.'

Na lang discussiëren bereikten de verschillende regeringen van ons land anderhalve maand geleden een akkoord over het energiepact, met daarin een voorziene kernuitstap tegen 2025. N-VA, dat zich lange tijd tegen de sluiting van de centrales verzette, bekwam wel dat er jaar na jaar gemonitord zal worden of de uitbouw van alternatieven voldoende opschiet.

Ook de linkse oppositiepartijen Groen en SP.A verweten De Wever al dat hij nu opnieuw voor onzekerheid zorgt.