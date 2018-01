Uitgewezen Afghaanse man met hoogzwangere vrouw mag maand langer in België blijven

De zwangere vrouw, de jonge vluchtelinge Nadra A. (geboren in 1995) is zelf ook afkomstig uit Afghanistan. Zij werd in 2012 erkend als vluchteling in ons land, werkt en spreekt Nederlands. Ze verwacht eind februari haar eerste kindje. De papa, Milad F.(geboren in 1999), zal tijdens de bevalling nu toch aanwezig kunnen zijn.

Milad verliet Afghanistan in 2014 en kwam in ons land aan in 2015. Zijn drie aanvragen tot erkenning als vluchteling werden afgewezen. Hij kon onvoldoende aantonen dat Afghanistan onveilig is voor hem. Hij leerde Nadra kennen in België en trouwde met haar, het ging om een religieus huwelijk dat volstaat voor een procedure van gezinshereniging. Hij werd gearresteerd terwijl het koppel bezig was hun huwelijk door de Belgische overheid te laten erkennen.

Hoewel de Dienst Vreemdelingenzaken hun relatie niet in vraag zou stellen en het door een notaris zou vastgesteld zijn dat Milad de vader is van het ongeboren kind, zou hij normaal gezien op 15 januari 2018 gedwongen op een vliegtuig naar Afghanistan worden gezet. Sinds 26 oktober 2017 verbleef hij in een gesloten instelling in Vottem.

Maar Milad werd vandaag vrijgelaten en kreeg de toestemming nog een maand langer in België te blijven. Zo zal hij de geboorte van zijn eerste kind dan toch kunnen meemaken.

Zijn advocate Sylvie Micholt, die aan de alarmbel trok en wees op spilzucht in het dossier, is tevreden met de beslissing, maar hoopt ook op een definitieve oplossing.

Toen het verhaal van de man naar buiten gebracht werd, reageerde Katrien Jansseune, woordvoerster van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) nog scherp: 'Het gaat hier niet om spilzucht, het gaat hier om de correcte toepassing van de wet.' We konden haar nog niet bereiken voor een reactie op de vrijlating.