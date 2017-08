Uitdagersduo stelt zich kandidaat bij Gentse rectorverkiezingen

'We zijn geschokt door de imagoschade die de universiteit heeft opgelopen in de afgelopen periode', aldus Raeymaeckers. 'We willen de kiezer een alternatief bieden zodat een positieve keuze mogelijk wordt.' Het duo wil in haar programma meer inspraak van de basis, een goede integratie met de UZ Gent en meer samenwerking met de stad Gent. Ze nemen het met hun programma op tegen het kandidatenduo Rik Van De Walle en Mieke Van Herreweghe, dat zich een derde keer kandidaat stelt.

Raeymaeckers en De Baets stappen niet mee in het voorstel om meerdere vicerectorschappen te installeren aan de UGent. Een voorstel dat kandidaat-rectoren Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe hadden gelanceerd in mei, bij de eerste stemcyclus. 'Je kan zoiets niet klakkeloos overnemen van andere universiteiten en op korte tijd kortsluiten. We willen wel beter overleg tussen de verschillende organen en investeren in onderlinge communicatie. Voorstellen voor beleid moeten ook niet altijd komen van mensen die zitjes bekleden in de overlegorganen. Te weinig mensen krijgen de kans om mee te denken en input te geven', aldus Raeymaeckers.

'Iemand als Mark Zuckerberg (van socialenetwerkbedrijf Facebook, nvdr) investeert wekelijks een minimum aan tijd in gesprekken met de werknemers in zijn bedrijf. Dat gebeurt bij ons te weinig.' Raeymaeckers is professor aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Ze komt op met kandidaat-vicerector Patrick De Baets, die deel uitmaakt van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

'We zijn er trots op dat de UGent een van de beste universiteiten ter wereld is', zegt Raeymaeckers. 'Maar we doen te weinig met onze banden met de stad Gent. Neem nu de Krook in het midden van de stad. Een fantastische ontmoetingsplaats voor studenten waar we al labo's hebben. Daar is heel veel potentieel om onderzoeksresultaten naar het brede publiek te communiceren. Het is eigenlijk een ideale etalage voor het universitaire werk.' Een ander dossier op het bureau van de toekomstige rector is de integratie van het universitair ziekenhuis UZ Gent. 'We horen daar veel bezorgdheid over mogelijke gevolgen. Hier is echt meer overleg nodig met de basis', klinkt het nog.

Vanaf vandaag kunnen kandidatenduo's zich aanbieden om deel te nemen aan de derde cyclus van de rectorverkiezingen. Vrijdag worden de inschrijvingen afgesloten. Het is nog niet zeker of het duo Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger, dat het bij de eerste cyclus opnam tegen Rik Van De Walle en Mieke Van Herreweghe, zich bij deze cyclus opnieuw kandidaat zal stellen. De verkiezingscyclus start op 18 september en zal maximaal drie stemrondes omvatten, in plaats van vijf in het oude reglement. Welke meerderheid noodzakelijk is, hangt af van de stemronde en het aantal kandidaten.

Wanneer meer dan twee duo's kandidaat zijn, wordt de gewogen tweederdemeerderheid als eis om verkozen te worden behouden in de eerste stemronde. Enkel de twee duo's die het meeste stemmen behalen, gaan naar de tweede stemronde. In de tweede stemronde geldt opnieuw een gewogen tweederdemeerderheid. Vanaf de derde stemronde wordt dit een gewone (helft plus één) gewogen meerderheid.