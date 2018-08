Twintigtal transmigranten opgepakt bij gerichte actie in Kruibeke

Veertien agenten van de lokale politie hebben omstreeks 4 uur deelgenomen aan de actie. De federale politie leverde geen bijstand. In totaal werden 20 mensen opgepakt, die voorlopig in de cel blijven. De Dienst Vreemdelingenzaken beslist over hun verdere aanhouding. Eerder deze week kondigde Kruibeke aan dat het niet langer vier nachten per week wil inzetten op de aanhouding van transmigranten omdat die vaak al snel terug worden vrijgelaten.

De actie vanochtend was erop gericht de overlast op de lijnbussen aan te pakken. Maar de lokale politie zal de vluchtelingen niet langer proactief opsporen. 'Dit zuigt het korps leeg. We hebben geen mogelijkheden meer om andere acties te ondernemen.' De burgemeester beklemtoont wel dat de politie op elke oproep ingaat en wil blijven inzetten op de netwerken achter de mensensmokkel.

Volgens Stassen is de overlast die met de aanwezigheid van de transmigranten gepaard gaat zeer beperkt. Er is geen sprake van criminele feiten, maar af en toe lopen ze wel door een akker of tuin, trekken ze in een leegstaand huis en betalen ze niet op het openbaar vervoer. De Lijn werkte daarom vanochtend mee aan de actie, die zonder grote incidenten verliep. Maar Stassen vraagt wel om een duurzame oplossing nu de dagelijkse routinecontroles worden opgeschort. 'We willen aan die mensensmokkelaars duidelijk maken dat Kruibeke niet de poort is naar Engeland. Met dagelijkse arrestaties is die boodschap niet overgekomen.'

Daarom kijkt de burgemeester naar de federale overheid. 'We hebben nood aan een tussenstatuut voor transmigranten, waarbij die mensen tot rust kunnen komen', vindt Stassen. 'Dat is nodig want die mensen zwerven maanden, soms al jaren, door Europa.' In een gepast tussenstatuut kan men uitleggen welke rechten en plichten deze vluchtelingen hebben, en welke oplossingen geschikt zijn indien ze geen aanspraak kunnen maken op asiel.

Intussen reageerde ook Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op de politie-actie. Hij benadrukt op Twitter dat de visie van de lokale politie van Kruibeke op dezelfde lijn zit als die van de federale politie.