Tweede procesdag: Sven Mary blijft advocaat van Salah Abdeslam

Voorlopig lijkt die tweede dag opmerkelijk minder interesse te mogen rekenen vanwege de nationale en internationale pers. Waar er maandag om 06.00 uur al tientallen journalisten stonden te wachten voor de poorten van het justitiepaleis, ging het donderdag slechts om een handvol. De wachtrij voor de toegangscontrole is dan ook aanzienlijk korter.

Kan en wil Sven Mary Abdeslam nog verdedigen?

De grote vraag die zich donderdagochtend stelt, is of meester Sven Mary, de advocaat van Salah Abdeslam, nog zal pleiten voor zijn cliënt of zich zal terugtrekken met de mededeling dat hij geen mandaat meer heeft. Maandag weigerde Abdeslam immers te antwoorden op de vragen die voorzitster Marie-France Keutgen hem wilde stellen. De man gaf daarbij ook aan dat hij de legitimiteit en het gezag van de rechtbank niet erkende. Dinsdag kwam dan het nieuws dat Abdeslam, die in september nog aangaf dat hij het proces wou bijwonen en in december een advocaat onder de arm nam, het proces niet langer wil bijwonen.

Meester John Maes was daarover duidelijk in een gesprek met het Radio 1-programma De Wereld Vandaag. 'Enkel als meester Sven Mary van zijn cliënt een mandaat krijgt om afstand te nemen van wat die cliënt heeft gezegd, zou hij nog kunnen pleiten.' Zonder dat mandaat zou meester Mary Salah Abdeslam niet meer kunnen vertegenwoordigen en in dat geval zou hij dus donderdag ook niet kunnen pleiten.

Inbreuk op taalwet?

In die hypothese rijst dan de vraag of de rechtbank nog moet antwoorden op de conclusies die meester Mary in de voorbije weken heeft neergelegd voor zijn cliënt. Volgens verschillende strafrechtspecialisten is dat wel degelijk het geval. 'Die conclusies zijn neergelegd in naam en voor rekening van de cliënt en blijven dus gelden, zodat de rechtbank wel degelijk zal moeten antwoorden op de argumenten die in die conclusies worden ontwikkeld', klinkt het. 'Tenzij de cliënt er uitdrukkelijk afstand zou van doen. Het vonnis dat de rechtbank zal uitspreken, zal ook een vonnis op tegenspraak zijn en geen verstekvonnis.'

Uit de pleidooien van de burgerlijke partijen en de vordering van het federaal parket maandag kon al opgemaakt worden dat in die conclusies onder meer wordt opgeworpen dat er een inbreuk op de taalwet zou gepleegd zijn toen de Nederlandstalige deken van de onderzoeksrechters een Franstalige onderzoeksrechter aanduidde om de schietpartij te onderzoeken. 'Dat is een maatregel van interne orde en geen rechtsprekende beslissing', zei meester Bauwens, de advocaat van de leden van de speciale eenheden van de federale politie daarover maandag. 'In dat geval is de taalwetgeving niet van toepassing.' Meester Bauwens werd daarin bijgetreden door de andere burgerlijke partijen en het federaal parket.