Tweede opvangcentrum voor migranten geopend in Haren

Het centrum beschikt over 300 bedden. Twaalf medewerkers van het Rode Kruis en Samusocial plus een dertigtal vrijwilligers zullen de nachtopvang behartigen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is niet te spreken over het initiatief.

Het burgerplatform stoort zich aan het gebrek aan daadkracht van de regering wat het opvangen van migranten betreft. Vooral staatssecretaris Francken is voor het platform de kop van Jut.

Hij 'lijkt vastbesloten de opvangcrisis in België enkel met repressie te beantwoorden'. Het platform steekt zelf de handen uit de mouwen 'bij gebrek aan structurele oplossingen door de federale regering'. Steun kreeg het wel van de Brusselse regering en de stad Brussel. Die laatste heeft zich geëngageerd om het gebouw Blue Star gratis ter beschikking te stellen.

Het burgerplatform preciseerde dat een bedrag van 2,7 miljoen euro (2,1 miljoen euro voor Samusocial en 606.000 euro voor het platform zelf) door de Brusselse regering is vrijgemaakt op het einde van de winterperiode.

Francken is niet te spreken over deze opvang voor (trans)migranten. 'Je lost het grotere probleem niet op door te proberen om een mini-Calais geïnstitutionaliseerd te krijgen. We stellen vast dat het aantal intercepties op snelwegparkings en in de havens toeneemt. Het gaat om dezelfde mensen. Die knuffelpolitiek helpt niet', zegt hij.

De Brusselse regering liet onlangs weten dat het de factuur voor de opvang van transmigranten zou doorsturen naar de federale regering. Francken zegt dat hij op het jongste overlegcomité tussen de verschillende regeringen duidelijk heeft gemaakt dat de federale regering die factuur niet zal betalen.