Twee vermiste drenkelingen na kapseizen Belgisch schip voor Britse kust

Het MRCC kreeg omstreeks 16 uur Belgische tijd de melding van een ongeval met Z-19 Sonja, een Belgische vissersboot met vijf Belgische opvarenden. Dat gebeurde ongeveer 60 kilometer voor de Britse kust, ter hoogte van Great Yarmouth in Norfolk.

Drie opvarenden werden opgemerkt in een vlot door het cruiseschip Pacific Princess. Ze werden aan boord gehaald en kregen de eerste medische verzorgingen toegediend. Daarna werden ze gerepatrieerd naar het Britse Dover. Al snel bleken twee andere bemanningsleden vermist. De Britse autoriteiten hebben meteen een grootschalige zoekactie opgezet naar de Z-19 en naar de bemanningsleden, maar zonder succes. De zoekactie is zondagochtend opnieuw opgestart.

De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Het MRCC bevestigt wel dat het slecht weer was op het moment van de feiten en dat er een sterke wind tot 8 beaufort stond, maar het is niet duidelijk of er een rechtstreeks verband is tussen het weer en het ongeval. Het MRCC helpt mee met het doorgeven van correctie informatie en de coördinatie aan wal.