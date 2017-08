Twee kandidaat-duo's voor rector- en vicerectorschap aan UGent

Begin deze week begon een nieuwe stemcyclus onder het aangepaste kiessysteem. Uiterlijk op vrijdag om 12 uur moesten alle kandidaturen officieel worden ingediend bij het secretariaat van de raad van bestuur. 'Het verkiezingsreglement werd gewijzigd tegenover de vorige verkiezingsronde', aldus de UGent.

'Indien twee duo's zich kandidaat stellen dan wordt de gewogen tweederdemeerderheid behouden in de eerste stemronde en wordt naar een gewone gewogen meerderheid overgeschakeld in de tweede ronde.'

Die eerste stemronde loopt van maandag 18 september en eindigt op dinsdag 19 september. Het duo dat een tweederdemeerderheid behaalt, is verkozen na benoeming door de raad van bestuur. Behaalt niemand die tweederdemeerderheid, loopt van donderdag 21 september om 8 uur tot vrijdag 22 september om 8 uur een tweede stemronde, waarbij een gewone gewogen meerderheid dus volstaat.

Kandidaat-rector Karin Raeymaeckers is professor aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Ze komt op met kandidaat-vicerector Patrick De Baets, die deel uitmaakt van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Professor Rik Van De Walle is sinds 2012 decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. Als kandidaat-rector komt hij op met kandidaat vice-rector Mieke Van Herreweghe, die als hoogleraar verbonden is aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte.