Twee halfnaakte activistes bezetten bloementapijt uit protest tegen opsluiting kinderen

De actievoersters droegen enkel schoenen en een zwart slipje. Ze hielden een spandoek in de lucht waarop in het Frans stond geschreven: 'Dit is geen schandaal, kinderen opsluiten is dat wel'. Daarmee verwezen ze naar de opsluiting van een migrantengezin in het gesloten centrum van Steenokkerzeel.

Dezelfde boodschap stond ook hun borst te lezen. Op hun rug stond in zwarte letters: 'Shame on Belgium'. De vrouwen werden uiteindelijk door twee mannen van het bloementapijt op de Grote Markt geleid.

De activistes gaven te kennen dat ze niet tot de feministische protestbeweging Femen behoren. Maar ze kozen voor deze vorm van actie om een hommage te brengen aan Oksana Shachko, de medeoprichter en ex-lid van Femen die vorige maand op 31-jarige leeftijd dood aangetroffen werd in haar appartement in Parijs.

Het anonieme collectief voerde de actie zondag uit in samenwerking met performster Mireia Arnella. Bloemen platlopen en de kleren uittrekken is minder schandalig dan 'de verklaringen van onze ministers en het beleid dat ze voeren'.

'Kinderen opsluiten die de miserie ontvluchten waarmee onze consumentistische paradijs is opgebouwd, dat is schandalig', zeggen ze. Ze nemen daarbij het beleid van de federale regering fel in het vizier.

Er werd na hun actie een proces-verbaal opgesteld dat aan het parket van Brussel zal worden overgemaakt.