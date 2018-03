'Twee crisissen in één jaar tijd': SP.A vraagt ontslag van topman voedselagentschap

Straks komt de Kamercommissie Volksgezondheid in spoedberaad bijeen. Onder meer het Federaal Voedselagentschap en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gaan er uitleg geven na het schandaal rond gesjoemel met vlees bij het vleesverwerkend bedrijf Veviba.

Het voedselagentschap had kordater moeten optreden en beter moeten communiceren, zegt SP.A-Kamerlid Annick Lamrecht. Zij wil alvast duidelijke antwoorden over de rol en de werking van het Voedselagentschap en een debat over de prijszetting van vlees.

De socialiste is niet mals voor het FAVV. 'De eieren-crisis ligt ruim zes maanden achter ons en opnieuw wordt de consument geconfronteerd met een voedselschandaal. En opnieuw rijzen twijfels over de rol en werking van het Agentschap voor Voedselveiligheid', zegt de sp.a-politica in een persbericht.

In 'De ochtend' ging de sp.a-politica nog een stap verder. Volgens haar moet FAVV-topman Herman Diricks 'zijn verantwoordelijkheid nemen'. 'Ik verwachtte dat al bij de fipronilcrisis en ik zie de directeur nu weer heel rustig zeggen dat alles in orde is. In iets meer dan een jaar tijd hebben we dus twee voedselcrisissen waarbij de communicatie van het voedselagentschap niet oké is en waarbij ook niet kordaat wordt opgetreden.'

'Het Rekenhof heeft reeds in 2017 gevraagd dat het Voedselagentschap dringend haar aanbevelingen voor een betere werking zou volgen', gaat Lambrecht verder. 'Twee crisissen in één jaar tijd, eerst met de eieren en nu met ons vlees, dat moet wel voldoende zijn om de positie van de topman in vraag te stellen.'

'We doen hier de beste beesten van heel België dood voor Delhaize en Colruyt'

In het Laatste Nieuws en De Morgen bijt Louis Verbist, topman van de in opspraak geraakte slachthuisgroep Verbist, vandaag van zich af. 'Het doet wreed zeer dat Delhaize en Colruyt na zoveel jaren hebben afgehaakt.'

Verbist is marktleider onder de Belgische vleesverwerkers, maar kwam vorige week voor de tweede keer in nog geen jaar in opspraak. Eerst waren er de undercoverbeelden van dierenmishandeling in een slachthuis in Izegem, daarna kwam de fraude aan het licht in een vestiging van Verbist in Bastenaken. Delhaize zette de samenwerking met de hele groep Verbist stop. Colruyt schortte de samenwerking op. 'Ik bén geen deugniet of bedrieger. We doen hier de beste beesten van heel België dood voor Delhaize en Colruyt. Ze weten dat, want ze komen in onze slachthuizen verdorie zélf de beste runderen uitkiezen én afstempelen.'

'Ik lever al 42 jaar aan Delhaize en 39 jaar aan Colruyt en nog nooit heb ik reclamaties gehad', zegt de 73-jarige Verbist. 'Ik zweer op mijn kinderen dat wij nog nooit iets in gehakt hebben gedraaid dat daar niet mag in zitten. (...) Hoe durven ze te insinueren dat ik rot vlees naar mijn klanten stuur. Die liegen daar werkelijk voor 200 procent.' Volgens Verbist wil de concurrentie hem "kapotmaken om dan vervolgens heel mijn bedrijf over te nemen."