Twaalf leden van vermoedelijke anarchistische terreurgroep naar correctionele rechtbank

Negen leden werden door het federaal parket in verdenking gesteld van lidmaatschap van een terreurgroep en van deelname aan activiteiten van een terreurgroep. Drie van hen worden vervolgd als leiders van een terreurgroep.

De groep is volgens het federaal parket verantwoordelijke voor een 150-tal feiten van onder meer weerspannigheid, vandalisme, diefstallen, brandstichtingen en het toebrengen van verwondingen aan agenten tussen 2008 en 2013. In 2008 werd het gerechtelijk onderzoek geopend naar mogelijke feiten van terrorisme binnen het Brussels anarchistisch milieu, meer bepaald door een groep mensen die zich 'La Cavale' noemen.

In mei en september 2013 werden verschillende huiszoekingen gehouden, maar nadien bleef het stil rond het onderzoek. De zaak kwam pas echt weer in het nieuws toen verschillende feiten van vandalisme en erger tegen personen die betrokken waren bij de bouw van de megagevangenis in Haren aan het licht kwamen.

Zo werden onder meer de privéwoning van Brussels minister-president Rudi Vervoort en het architectenbureau van Philemon Wachtelaer, dat de plannen voor de gevangenis maakte, beklad met graffiti en werden er ruiten ingeslagen.