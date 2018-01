Tv-maker Otto-Jan Ham: 'Ik ben zo'n aap die te veel vasthoudt aan zijn smartphone'

Otto-Jan Ham is televisiemaker. Hij presenteert De Ideale Wereld, en werkt aan een tweede seizoen van Hotel Römantiek. Maar hoe is hij als mens? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had Ham 13 minuten en 45 seconden nodig.