Tv-maker Luc Haekens: 'Verzuurde mensen hebben gewoon niet genoeg seks'

Luc Haekens maakt reportages voor De Ideale Wereld. Zijn romandebuut De Ideale Walter is net verschenen. Maar hoe is hij als mens? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had Haekens 16 minuten en 42 seconden nodig.