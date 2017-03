Turkse ex-minister spreekt in Brussel over Turks referendum

In de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node vindt vanavond een meeting van de Turkse ex-minister Taner Yildiz (AKP) plaats. Hij zal er pleiten om in het referendum op 16 april voor de grondwetswijziging te stemmen. Dat meldt de website Bruzz.be.

De gewezen Turkse minister van Energie komt naar de Koningsstraat op uitnodiging van de Unie voor Europese Turkse Democraten (UETD), die er haar kantoren heeft. Yildiz wil stemmen ronselen voor een referendum op 16 april, over een grondwetswijziging waarmee de macht van president Recep Tayyip Erdogan fors wordt uitgebreid. 'Wij hebben op voorhand geen informatie gekregen over de komst van de ex-minister', zegt Murielle Deleu, woordvoerder van burgmeester Emir Kir (PS) aan Bruzz.be. 'De organisatie heeft ook geen toelating gevraagd, maar dat hoeft niet, want het gaat om een privé-initiatief.'