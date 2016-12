Turkse ambassadeur: 'Zuhal Demir kan brugfunctie vervullen tussen België en Turkije'

Dat laat Kamervoorzitter Siegfried Bracke dinsdag verstaan na een onderhoud met ambassadeur Mehmet Hakan Olcay.

Tijdens een gesprek over de recente aanslagen in Istanboel in het Canvas-programma De Afspraak had N-VA-KamerlidZuhal Demir, die zelf van Koerdische komaf is, duidelijk gemaakt een pacifist te zijn die geen sympathie heeft voor de Koerdische afscheidingsbeweging. De beelden werden door nieuwszender A Haber echter gebruikt om haar af te schilderen als een PKK-aanhangster.

'Demir kan brugfunctie vervullen'

Bracke nodigde de ambassadeur uit voor een gesprek. Volgens de Kamervoorzitter bleek daaruit duidelijk dat de boodschap is aangekomen. 'Hij zei dat hij in de mogelijkheid was om aan de zender te laten weten dat het fout was', verduidelijkt Bracke in een filmpje op Twitter. 'Hij heeft een rapport geschreven voor zijn regering in Ankara, zeggende: 'met Zuhal Demir is niets aan de hand'.'

Nog volgens Bracke zei de ambassadeur dat Demir 'wat hem betreft een Vlaams parlementslid is van Turkse origine en een brugfunctie kan vervullen tussen de twee landen en altijd welkom is en dus beslist niet op de lijst komt van zogeheten terreurverdachten'.

(Belga/SK)