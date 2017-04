'Turkije wil gevluchte burgers arresteren in België'

Advocaat Walter Van Steenbrugge vertegenwoordigt iemand die door Turkije gezocht wordt. 'Mijn cliënt, een aanhanger van de Gülen-beweging, loopt een groot risico', zegt Van Steenbrugge.

Hij deelde zijn informatie al met de Staatsveiligheid. 'Daar heeft men er nota van genomen en we hebben de stukken toegevoegd aan ons dossier in een klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.'

Van Steenbrugge is de eerste advocaat in Europa die naar dat hof is gestapt om de wantoestanden in Turkije aan de kaak te stellen. 'Ik heb al twee klachten ingediend namens internationale verenigingen en binnenkort zal ik een derde klacht indienen namens een man die al drie jaar in België verblijft en door de Turkse overheid een prijs op z'n hoofd heeft gekregen.'

De advocaat gaat ook een zaak aanspannen voor de Wereldbank om Turkije te verplichten het geld van een aantal holdings terug te storten. 'Men heeft die rekeningen na de coup geblokkeerd en geplunderd. Het gaat om miljarden euro's.' De zaak is een wereldprimeur en vergt nog maanden voorbereiding.