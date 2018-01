Turkije komt islamofobie onderzoeken

De aanleiding zouden de racistische reacties zijn op de geboorte van de eerste baby die 2018 in Wenen is geboren, een meisje van Turkse afkomst. Toen een Oostenrijkse krant een kraamfoto met haar ouders op Facebook zette, werd ze overspoeld door racistische reacties.

Het leidde tot een relletje in Oostenrijk, waar de extreemrechtse FPÖ sinds kort in de regering zit. Tegelijk is het voor het Turkse parlement de aanleiding om de islamofobie in Europa te onderzoeken, schrijven de Mediahuis-kranten, die verwijzen naar Turkse media.

Daarvoor wordt een nieuwe parlementscommissie opgericht, die vanaf dinsdag aan haar werk begint. De parlementsleden richten zich op de vier Europese landen waar volgens hen de islamofobie het sterkst is: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en België. Ze willen in die landen de toelating vragen om ter plekke onderzoek te komen voeren, klinkt het.