Trump zegt 'absoluut recht' te hebben informatie met Rusland te delen

Enkele uren daarvoor was hij door de gezaghebbende krant Washington Post ervan beschuldigd de Russische diplomatie deelachtig te hebben gemaakt van ultrageheime informatie over terreurgroep Islamitische Staat (IS).

"President zijnde, wilde ik feiten over terrorisme en luchtvaartveiligheid delen met Rusland (tijdens een publiek gemaakte vergadering) op het Witte Huis, zoals ik absoluut het recht (daartoe) heb. Om humanitaire redenen wil ik niets meer dan dat Rusland zijn strijd tegen IS en het terrorisme (...) opvoert", luidde het in de dubbele tweet die hij in de plaatselijke vroege uurtjes heeft geplaatst.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017

...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov heeft dinsdag de berichten over het delen door Trump van informatie over de situatie in Syrië met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov "pure onzin" genoemd. "Dit is geen thema voor ons, dit is nonsens", zei hij tegenover media. "Wij willen niets met die onzin te maken hebben", voegde Peskov eraan toe. "Het is iets om noch te ontkennen noch te bevestigen".

Ook medewerkers van het Witte Huis hebben - voor de tweet van Trump - de beschuldigingen tegengesproken.