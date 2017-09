Trump vliegt naar overstromingsgebied in Texas

Trump bezocht Texas dinsdag al, maar ontmoette toen geen slachtoffers. Hij zou nu ook een opvangcentrum bezoeken en plaatselijke parlementsleden en leden van de Nationale Garde ontmoeten, alsook burgers die hielpen bij de evacuatie van slachtoffers.

Ook zal hij naar de naburige staat Louisiana reizen. Vrijdag had de regering aan het Congres in Washington 7,85 miljard dollar (6,6 miljard euro) hulp gevraagd, bijna 2 miljard meer dan het bedrag waarvan oorspronkelijk sprake was. Een groot deel van het geld zou naar het overheidsagentschap FEMA (Federal Emergency Management Agency) gaan.

Al 440.000 mensen hebben een aanvraag voor federale hulp gedaan. Slechts een klein deel van de slachtoffers van de watersnood in Texas is verzekerd tegen overstroming.

Harvey kan volgens de eerste schattingen de duurste natuurramp in de geschiedenis van de Verenigde Staten worden. Ondertussen bouwt zich boven de Atlantische Oceaan de volgende potentieel gevaarlijke storm op. "Irma" is volgens het Hurricane Center zaterdag verder op weg richting de Kleine Antillen en trekt mogelijk begin volgende week als orkaan over de eilandengroep.