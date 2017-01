Trump legt federale aanwervingsstop op

De bevriezing van het aantal aanwervingen "is het tegenovergestelde van de spectaculaire toename van het aantal federale ambtenaren de afgelopen jaren", aldus Spicer. Het decreet "voorkomt dat vacante posten worden vervangen of nieuwe posten worden gecreëerd, buiten wanneer die noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de verantwoordelijkheden van de nationale of publieke veiligheid."

De regel is niet van toepassing op het militair personeel, aldus de woordvoerder nog, die toevoegt dat de maatregel als doel heeft om "de Amerikaanse belastingbetalers een efficiënte en performante overheid te bieden".

Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Paul Ryan prijst in een persbericht dat Trump "geen tijd verliest om zijn beloften in daden om te zetten". Door de aanwervingsstop "zet hij een eerste stap naar de inperking van de macht van de bureaucratie in Washington. We kijken ernaar uit om samen te werken met de president om zijn acties te versterken en resultaten te tonen aan het volk".

Tijdens zijn campagne kondigde Trump aan de aanwervingen te bevriezen als onderdeel van zijn plan om de corruptie en de connecties met de lobbyisten in Washington te bestrijden.