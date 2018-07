Trump eist vrijlating van Amerikaanse dominee in Turkije

Brunson zit al ruim anderhalf jaar vast in een Turkse cel en woensdag werd zijn verzoek om uit voorlopige hechtenis te worden ontslagen, nog afgewezen.

'Een totale schande dat Turkije een gerespecteerde Amerikaanse dominee, Andrew Brunson, niet wil vrijlaten uit de gevangenis. Hij wordt al te lang gegijzeld. Erdogan zou iets moeten doen om deze fantastische christelijke echtgenoot en vader te bevrijden. He heeft niets verkeerds gedaan, en zijn familie heeft hem nodig!', aldus Trump.

Brunson woont al meer dan twintig jaar in Turkije. Hij werd opgepakt in de nasleep van de mislukte staatsgreep in juli 2016 en zit sinds december van dat jaar in voorarrest in het West-Turkse Izmir. De Turkse autoriteiten linken de dominee aan de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en de in de Verenigde Staten wonende prediker Fethullah Gülen. Hij riskeert tot 25 jaar cel.

De Turkse regering acht Gülen verantwoordelijk voor de couppoging. Erdogan had in het verleden een uitwisseling van Gülen tegen Brunson voorgesteld. De zaak zet zware druk op de betrekkingen tussen Ankara en Washington. Volgens de Amerikanen is de dominee onschuldig en is er 'geen geloofwaardig bewijs' tegen hem.