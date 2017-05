Live Trump bezoekt België: 'Waarden en principes eerst'

10:02

The Hotel blijft goed afgebakende burcht

The Hotel, waar first lady Melania Trump vermoedelijk verblijft, blijft ook vandaag stevig afgebakend voor omstaanders. De aangrenzende Waterloolaan tussen de Naamsepoort en het Louizaplein is wel open voor het verkeer, zo stelt Belga ter plaatse vast.

Deze ochtend om iets voor 9.00 uur vertrok er een colonne wagens met daarin vermoedelijk Melania Trump. Op het programma van de Amerikaanse first lady staat een bezoek aan het universitair kinderziekenhuis Koning Fabiola in Brussel. Daarna krijgt ze samen met de andere first ladies een rondleiding in een boetiek van het luxueuze handtassenmerk Delvaux. Afsluiten doen de dames in het gezelschap van koningin Mathilde in de koninklijke serres van Laken.

Terwijl voorganger Barack Obama tijdens zijn bezoek aan ons land wel in The Hotel verbleef, doet president Trump dat niet. The Hotel is wel het onderdak van het gehele Amerikaanse gezelschap met de pool van journalisten en vooral medewerkers van de Secret Service die er constant aan en af gaan. Er blijft een grote perimeter afgezet rond The Hotel tot aan de Waterloolaan, die wel open is voor het verkeer tussen de Naamsepoort en het Louizaplein.