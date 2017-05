Live Trump bezoekt België: dag 2

08:56

Greenpeace voert actie aan Amerikaanse ambassade

Actievoerders van Greenpeace voeren donderdagochtend actie in de buurt van de Amerikaanse ambassade in Brussel, waar president Donald Trump de nacht heeft doorgebracht. Vijf actievoerders zitten sinds 07.30 uur op een kraan, in een zijstraat van de Belliardstraat, en hebben daar een spandoek ontrold waarop "Resist" staat.

Twee van de actievoerders hangen ook in het ijle naast het spandoek. Een helikopter van de federale politie vliegt rond boven de kraan en aan de voet van de kraan worden de actievoerders opgewacht door de Brusselse politie.

"Dit is onze manier om te waarschuwen voor de opkomst van het populisme", zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België. "Steeds vaker raken politici verkozen die vervolgens beslissingen nemen die ingaan tegen de belangen van mens en planeet, en die de strijd tegen de klimaatopwarming op losse schroeven zetten. Zoals bekend overweegt de Amerikaanse regering uit het Klimaatverdrag van Parijs te stappen, terwijl de klimaatverandering net een bedreiging voor de globale veiligheid inhoudt. Klimaat, vrede en een gezonde samenleving zijn onlosmakelijk verbonden.

Woensdag nam Greenpeace ook deel aan een grote vredesmanifestatie in de straten van Brussel. "Het mag duidelijk zijn dat wij blijven opkomen voor een groene en vredevolle toekomst, en ons blijven verzetten tegen bewapening en militaire uitgaven", aldus nog Joeri Thijs.