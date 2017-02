Trouw met uzelf: 'Ik besefte dat ik met iedereen was getrouwd, behalve met die ene juiste persoon'

Na een zeer moeilijke jeugd (haar moeder was een prostituee, haar vader een pooier en als baby van drie maanden belandde ze in de pleegzorg) en een moeilijk relatieleven (drie keer getrouwd, drie keer gescheiden), besloot de Amerikaanse schrijfster Tracy McMillan om eindelijk met de juiste persoon te trouwen: zichzelf. In een veelbekeken (ruim vijf miljoen keer) TED-talk doet ze haar idee uit de doeken. 'Ik ben een totale mislukkeling op het vlak van relaties. Na het instorten van mijn derde huwelijk besefte ik dat ik met iedereen was getrouwd, behalve met die ene persoon waarmee ik moest trouwen om een goede relatie te hebben. Mezelf. Het is eenvoudig: je begint een relatie met jezelf en je bezegelt die met een ring. Je verbindt je met jezelf en er kan niets meer komen - een man, een vrouw, een job of een iets anders - dat je méér volledig maakt.'

...