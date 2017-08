Transparantiewebsite Open The Box legt banden tussen politiek en bedrijsleven bloot

Lang voor de Wetstraat de mond vol had van transparantie en politieke vernieuwing was er al Cumuleo, de bekende website die de mandaten van politici tracht te verzamelen. Een gelijkaardig initatief werd de afgelopen weken uit de grond gestampt door software-ontwikkelaar Niek Bartholomeus. Op Open The Box (www.openthebox.be) verbindt hij talloze publiek beschikbare bedrijfsgegevens met de bestuursmandaten van politici. Na een paar muisklikken krijgen gebruikers een web aan connecties tussen het publieke en private leven - een speeltuin voor journalisten.

...