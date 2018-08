Transmigranten naar gesloten centrum na politieactie in Kruibeke

De lokale politie heeft de voorbije nacht een twintigtal transmigranten opgepakt op een snelwegparking langs de E17 in Kruibeke. De volwassen migranten worden allemaal overgebracht naar gesloten centra, zegt Francken op Twitter. 'Ze verklaren allen van Eritrea te zijn. We doen grondige identiteitscheck.' Uitwijzingen naar Eritrea zijn in principe niet mogelijk, omdat er een risico is op schending van de mensenrechten.