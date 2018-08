Transmigranten: Jambon bespreekt situatie snelwegparkings met alle betrokken burgemeesters

Hij wil de problemen op de parkings in kaart brengen, maar ook tekst en uitleg geven bij de initiatieven van de federale overheid om de problemen met transmigranten op die parkings aan te pakken. Blijkbaar bestaat daarover nog onduidelijkheid, luidt het op zijn kabinet.

Ook de kabinetten van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) worden bij die oefening betrokken.

Het kan voor vicepremier Jambon alvast niet de bedoeling zijn zomaar parkings te sluiten.

Onrust

De problemen met transmigranten op parkings zijn niet nieuw. De transmigranten proberen er aan boord van vrachtwagens te kruipen om zo het Verenigd Koninkrijk te bereiken. De burgemeester van Jabbeke nam deze week de drastische beslissing om de snelwegparking in zijn gemeente 's nachts te sluiten, nadat er dinsdagnacht een schietincident plaatsvond. Ook de burgemeester van Dilbeek luidde intussen de alarmbel over de parking in Groot-Bijgaarden.