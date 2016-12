Trajectcontroles op bijna alle Vlaamse snelwegen vanaf 2018

De camera's voor nummerplaatherkenning die in 2017 en 2018 worden geplaatst langs de snelwegen, zullen ook worden gebruikt voor trajecontroles. Dat is Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts overeengekomen met de federale regering, zei de N-VA'er maandag op VTM Nieuws.

De federale regering lanceerde vrijdag een overheidsopdracht voor de aankoop en installatie van nieuwe slimme camera's voor nummerplaatherkenning. Daarvan komen er 240 op plaatsen langs de Vlaamse snelwegen. De camera's zullen in de eerste plaats worden gebruikt in de strijd tegen criminaliteit, maar ze zullen ook hardrijders aanpakken. Zo moet een dicht netwerk ontstaan van trajectcontroles over heel Vlaanderen. 'Dat is nogal revolutionair. Op bijna het hele snelwegnetwerk zal je je aan de snelheid moeten houden, want er zal trajectcontrole zijn,' zegt Weyts bij VTM NIEUWS.

Op dit moment zijn er nog maar twee trajectcontroles, op de E17 en de E40. Daarnaast wil Vlaanderen nog steeds per jaar twintig extra trajectontroles langs gewestwegen inrichten. De camera's kosten zowat 100.000 per stuk en moeten er tegen eind 2018 staan.