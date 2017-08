Toxicoloog Tytgat: 'Maak onderzoeksresultaten besmette eieren bekend'

"Als zij niks te verbergen hebben, hoop ik dat ze de concentraties publiceren", zegt Tytgat aan VTM NIEUWS.

Al de hele week zegt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat de concentraties fipronil in besmette eieren de alarmgrens niet bereiken, maar cijfers geeft het Voedselagentschap niet. Dat had Tytgat graag anders gezien.

"Ik denk dat het geen kwaad kan om opener te zijn. Het zou jammer zijn dat door te weinig informatie het gevoel ontstaat dat er iets achtergehouden wordt", zegt de toxicoloog.

Tytgat: "Ik zou als toxicoloog geruster zijn als ik die concentraties effectief mag zien. Ik weet wat de acute referentiedosissen zijn: hoeveel mag een persoon maximaal binnenkrijgen om niet ziek te worden. Als het FAVV die waarden van alle loten zou geven, zou ik de boodschap kunnen geven om het Voedselagentschap te geloven, of niet."

Het FAVV benadrukt dat het zo helder mogelijk communiceert, 'maar we zijn beperkt door het gerechtelijk onderzoek'. "We zijn constant in overleg met de onderzoeksrechter", zegt woordvoerster Katrien Stragier. "Het onderzoek naar de oorzaak is volop aan de gang en we willen dat niet in het gedrang brengen. Als we nieuwe informatie kunnen vrijgeven, dan zullen we dat doen."

Volgens Tytgat kun je bijvoorbeeld wel de waarden op zich publiceren, zonder verwijzing naar achterliggende bedrijven of invoerders, om zo het onderzoek niet te schaden.

"Op die manier zouden we toch al kunnen inschatten hoe hoog de concentraties zijn en hoe ver ze onder de drempelwaarde zitten", verduidelijkt hij.

Vrijdag raakte bekend dat het Nederlandse bedrijf Chickfriend, dat aan de basis ligt van de besmetting van honderdduizenden eieren met het luizenbestrijdingsmiddel fipronil in Nederland, eigenlijk niet vergund was om ongedierte te bestrijden.

Vanthemsche: 'Kritiek op FAVV onterecht'

Piet Vanthemsche, gewezen topman van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en gewezen Boerenbond-voorzitter, is het alvast niet eens met de kritiek op de communicatie van het FAVV over de crisis rond de fipronil-eieren.

Met name sp.a-voorzitter John Crombez was vrijdagavond scherp voor de communicatie en maakte daarbij de vergelijking met de dioxinecrisis. "Uit wat Crombez zegt, spreekt eigenlijk een fundamenteel wantrouwen ten overstaan van onze ambtenarij en dat vind ik niet oké", zei Vanthemsche zaterdagochtend in het VRT-radioprogramma 'Bonus'.

Vanthemsche begrijpt dat de situatie voor de consument verwarrend kan zijn, maar hij wijst op het spanningsveld waarin het FAVV moet werken. Zo moet het Voedselagentschap enerzijds de consument informeren en beschermen, maar moet het anderzijds ook het geheim van het gerechtelijk onderzoek respecteren.

Volgens Vanthemsche is het FAVV goed gewapend om om te gaan met dergelijke crisissen. "Ik denk dat het FAVV een goed georganiseerde administratie is en dat ze er alles aan doen om consumenten te beschermen. Men moet een beetje vertrouwen hebben in onze overheid", luidt het.