Tot vier jaar celstraf voor handel met voorkennis op de beurs

Wie zijn voorkennis misbruikt om op het ideale moment aandelen te kopen of te verkopen, riskeert binnenkort tot vier jaar gevangenisstraf. Dat is vier keer meer dan de huidige maximumstraf. Dat staat in een nieuw wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die De Tijd kon inkijken.