Tot drie jaar cel voor rondtrekkende Roemeense dievenbende

De correctionele rechtbank van Leuven heeft dinsdag negen leden van een rondtrekkende Roemeense dievenbende veroordeeld tot celstraffen tot drie jaar. Zij viseerden vooral particuliere woningen en handelszaken.

In de periode 2009-2010 pleegde de bende een reeks inbraken en diefstallen, vooral in het arrondissement Leuven maar ook in de provincie Antwerpen. De negen Roemenen vormden volgens de rechtbank "een rondtrekkende dadersgroep in wisselende bezetting".

Hun buit bestond vooral uit sigaretten en gereedschap. Om de misdrijven te plegen, stalen ze diverse voertuigen. Ionel N. (29) werd veroordeeld tot drie jaar effectief. Cristian M. uit Diest kreeg eveneens drie jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Donitrie B. uit Antwerpen en Adrian S. (27) kregen beiden twee jaar effectief.

Dezelfde straf kreeg Daniel M. (33) uit Anderlecht maar dan met uitstel. Drie anderen kregen zes maanden cel en een negende betrokkene twaalf maanden met uitstel. De rechtbank beval de onmiddellijke aanhouding van drie leden. Er waren zeven burgerlijke partijen. Vijf van hen kregen een totale schadevergoeding toegewezen van 11.336,91 euro.