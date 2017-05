Torfs stopt als columnist bij De Standaard

Gewezen rector van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) Rik Torfs stopt als columnist voor De Standaard, zo meldt hij vandaag zelf in zijn laatste column voor de krant. Volgens Torfs is de samenwerking al enkele jaren aan het slabakken, maar concrete aanleiding voor zijn afscheid is de manier waaropDe Standaard over het ontslag van dokter Stefaan van Gool berichtte, schrijft Torfs.

Van Gool werd twee jaar geleden door de KUL ontslagen, maar volgens De Standaard had de KUL zijn ontslag publiek moeten maken. Torfs is niet te spreken over de manier waarop de krant dit dossier heeft benaderd. "We werden op moralistische wijze gekapitteld. De krant suggereerde zelfs dat we het ontslag 'geheim' hielden om financiële redenen. Daar sta je dan, machteloos."

Torfs pleit in zijn column daarom ook voor een rem op de toenemende drang naar transparantie. "Transparantie wordt genadeloos: ze spaart niets of niemand. Moet iedereen die een fout maakt aan de schandpaal?", vraagt Torfs zich af. "Volgens de tijdsgeest wel, De Standaard lijkt te volgen. Ik verlaat De Standaard om ethische redenen."