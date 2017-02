Topvrouw federale politie: 'Wij vragen aan de mensen verdachte gedragingen te melden'

Ons land behoeden voor terreuraanslagen blijft de topprioriteit voor speurders en veiligheidsdiensten. De topvrouw van de federale politie Cathérine De Bolle roept de bevolking nog eens op om alert te blijven. 'We zitten nog altijd met een dreiging in ons land.'

De Bolle is samen met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon in Servië. 'Het terreurniveau staat nog altijd op 3', herhaalde De Bole. 'We vragen de bevolking om verdachte situaties te melden.'

Samenwerking met Servië in strijd tegen terrorisme

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en zijn Servische ambtgenoot Nebojsa Stefanovic hebben dinsdag een samenwerkingsakkoord tussen de Belgische en Servische politie ondertekend. Dat verdrag voorziet onder meer in een betere informatie-uitwisseling tussen de politiediensten van beide landen, wat een nieuwe stap voorwaarts moet betekenen in de strijd tegen het terrorisme.

De ondertekening vond plaats op het ministerie van Binnenlandse Zaken in de Servische hoofdstad Belgrado. Dat gebeurde in het bijzijn van onder meer Catherine De Bolle, de commissaris-generaal van de federale Belgische politie.

Tot nu toe was er ook al sprake van samenwerking tussen de Belgische en de Servische politie. Maar omdat Servië (nog) geen EU-lidstaat is, gebeurde dat met een omweg: via de internationale politieorganistatie Interpol. Het nieuwe samenwerkingsakkoord zorgt nu voor een rechtstreekse lijn tussen beide politiediensten. "Elk veiligheidsbeleid begint met informatie-uitwisseling. En door dit verdrag zal die uitwisseling veel vlotter gaan", zo verwoordt de minister het dinsdag.

Volgens minister Jambon kan het verdrag België onder meer helpen in de strijd tegen het terrorisme. "Wanneer Syriëstrijders terugkeren, dan verloopt een van de mogelijke passages via Servië. Maar als zij dan van ons de informatie hebben over wie ze in het oog moeten houden, dan kan Servië hen tegenhouden en ons inlichten", zo stelt hij.

De samenwerking moet voorts vruchten afwerpen in de strijd tegen de rondtrekkende daderbendes uit Servië, die zich schuldig maken aan gewelddadige woninginbraken. "We zien in onze misdaadstatistieken veel gewelddadige Servische daders met een wapen", legt Catherine De Bolle van de federale politie uit. "Dat komt omdat wapens hier in Servië nog wijdverspreid en erg goedkoop zijn, als gevolg van de burgeroorlog die hier geheerst heeft", klinkt het. "We kunnen de input vanuit Servië dus goed gebruiken om die trafiek van wapens stil te leggen."

Daarnaast moet het samenwerkingsakkoord ook belangrijk geacht bij de aanpak van de asielcris. Servië, dat net buiten de EU en de Schengenzone ligt, is namelijk een van de landen op de zogenaamde 'Balkanroute' die door mensensmokkelaars nog altijd illegaal wordt gebruikt.

Minister Jambon beklemtoonde ten slotte ook de goodwill die bij de Servische overheid aanwezig is om met België samen te werken bij de aanpak van de georganiseerde misdaad. "Bij de contacten met mijn Servische homoloog merk ik in elk geval dat er ook daar de vaste wil aanwezig is om de criminaliteit aan te pakken", aldus de minister. "Servië is een land dat op weg is naar EU-lidmaatschap, we moeten hen dus tegen onze 'gilet' durven trekken", aldus de minister. Het verdrag treedt nog niet onmiddellijk in werking. Het moet eerst nog worden goedgekeurd in de parlementen van beide landen.