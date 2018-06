Topsport met een toetsenbord: de onstuitbare opmars van het professioneel gamen

Gabriël Rau beleeft een doorbraakseizoen om van te dromen, maar drie jaar geleden verklaarde iedereen hem voor gek. Op zijn zestiende stopte Rau met school, om een droom na te jagen die toen onbereikbaar leek: de Brugse tiener wilde professioneel gamer worden. Hoongelach op alle banken was zijn deel. Zelf had hij er alle vertrouwen in. 'Gamen deed ik liever dan studeren. Ik had het moeilijk met de discipline op school; mijn resultaten waren navenant. En dus dacht ik: "Misschien ligt mijn toekomst in wat ik het liefste doe." En als ik dat goed wilde doen, moest ik er helemaal voor gaan, vond ik. Wat de buitenwereld daarvan dacht, maakte me weinig uit. De steun van mijn moeder had ik in ieder geval.'

...