Topman Telenet over adviesraad: 'Ik weet zelf niet hoeveel ze betaald kregen'

Er was ongewoon veel persaandacht voor de presentatie van de jaarresultaten van Telenet. 'Ik ben nog nooit zo populair geweest', grapte Porter. Iedereen keek natuurlijk uit naar een reactie van de Australische Telenet-topman op de heisa rond de adviesraad, waarin onder meer Yves Leterme, Patrick Dewael en Siegfried Bracke tegen betaling advies leverden.

Porter had een statement bij zich, dat sterk leek op wat Telenet woensdag al had rondgestuurd. 'Het is echt wel gebruikelijk om zo'n adviesraad te hebben', zei hij. 'We zitten als privébedrijf in een sector die gedomineerd wordt door politiek-industriële banden.' Lees: concurrent Proximus heeft politici in de raad van bestuur en Telenet wil ook zulke contacten hebben.

Complexe politiek

Porter kwam wel nog met een nieuwe reden op de proppen. 'Ik kom niet uit België en voor mij heerst hier een complex politiek ecosysteem. Ik kan wel wat hulp gebruiken om erdoor te navigeren', zei hij.

Porter benadrukte dat de betrokken politici 'geen specifieke regelgevingsdossiers' hebben behandeld. 'Ze dienden wel als klankbord voor politiek gevoelige initiatieven.' Op de vraag hoe de politici geselecteerd werden, kwam een duidelijk 'geen commentaar'.

'Storm in glas water'

Porter wil wel doorgaan met de adviserende politici. 'We gaan het de komende weken en maanden rustig bekijken en daar nu geen uitspraken over doen', zei Ann Caluwaerts, verantwoordelijk voor Corporate Affairs. Zij noemde de zaak 'een hele grote storm in een glas water'.

Over de adviesraad werd nooit via het jaarverslag gerapporteerd aan de aandeelhouders. 'We hebben niet geprobeerd om het bestaan van de adviesraad te verbergen', benadrukte Porter. 'We zeggen ook niet welke consultants of advocaten we inschakelen', vulde Caluwaerts aan.

Vergoeding

Hoeveel geld de politici opstreken in ruil voor hun advies? SP.A-politicus Peter Vanvelthoven sprak van 12.000 euro per jaar en 2.000 euro per vergadering. Porter wilde dat niet bevestigen.

'Het bestaat al jaren (sinds 2011, red.). Ik heb er niet over beslist en ben dus niet in een goede positie om er iets over te zeggen. Ik weet niet hoeveel ze kregen, alleen dat het niet echt veel is.'