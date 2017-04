Topman Staatsveiligheid: 'Nota's in de krant, dat zie je alleen bij bananenrepublieken'

Volgens minister Homans blijkt uit informatie van de Staatsveiligheid dat de werking van de moskee in strijd is met de erkenningsvoorwaarden voor moskeeën die zij moet bewaken. De Staatsveiligheid stelde echter vragen bij de manier waarop Homans haar rapport interpreteert. Maandag klonk in het Vlaams parlement eveneens kritiek op de lezing en manier van werken van de N-VA-minister, zowel op de oppositiebanken als binnen de meerderheid.

Jaak Raes, de baas van de Staatsveiligheid, is nu opnieuw scherp voor de politiek in Het Nieuwsblad. 'Ik heb maandag (in het parlement, nvdr.) een getuigenis afgelegd achter gesloten deuren. [...] Dan kan ik alleen maar betreuren dat er gelekt wordt en dat nota's van Staatsveiligheid integraal in kranten staan. Dat zie je nergens ter wereld, behalve in bananenrepublieken. En ik mag hopen dat we dat nog niet zijn.'

Gisteren maakte Justitieminister Koen Geens in een mededeling op zijn website nog duidelijk dat Homans eerst de Staatsveiligheid had moeten contacteren alvorens ze haar beslissing publiek bekendmaakte. 'Het is duidelijk dat informatie van een inlichtingendienst publiek gebruiken als argumentatie voor een bepaalde overheidsbeslissing zonder dit vooraf te overleggen met die dienst niet kan. Het valt immers niet uit te sluiten dat door deze informatie publiek te maken, de binnenlandse bron van de informatie, of de relaties van de inlichtingendienst met haar buitenlandse bronnen en partners in het gedrang worden gebracht'.

Dat laatste schoot in het verkeerde keelgat bij Matthias Diependaele, Kamerfractieleider voor N-VA. 'Veiligheid is een absolute prioriteit, maar als de minister van Justitie zegt dat we afhangen van informatie van de Turkse overheid mogen we ons toch vragen stellen? Ik voel me eerlijk gezegd niet meer zo veilig nu ik weet dat de minister van Justitie op die Turkse inlichtingendiensten rekent om te zorgen voor onze veiligheid. We gaan toch niet aanvaarden dat onze veiligheid van hún veiligheidsdiensten afhangt? De justitieminister kan daar toch iets aan doen?'