Topgeneraal wil 'rekrutering, rekrutering, rekrutering' om duizenden vacatures in te vullen

Ook de privésector kan daarbij helpen, zo gaf de bevelhebber aan tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Generaal Marc Compernol noemde 2018 'het jaar van de waarheid', ook voor de strategische visie voor Defensie. Zo krijgt de overheid contracten voor in totaal bijna 10 miljard euro voorgeschoteld, voor onder meer de vervanging van de straaljagers, de marinevloot en de gevechtsvoertuigen. Behalve investeringen in materieel, wordt het echter ook zaak om voldoende mensen aan te werven. 'Jobs, jobs, jobs', aldus Compernol. 'Of rekrutering, rekrutering, rekrutering.' In 2018 heeft het leger 1.581 vacatures in te vullen. En 1.695 in 2019, 2.035 in 2020 en 2.100 in 2021.

'Het leger bestaat in de eerste plaats uit mensen', aldus de chef Defensie. 'Zonder soldaten is er geen defensie, want technologie alleen volstaat niet. Aan het einde van de dag maakt de mens het verschil.'

Rol voor bedrijven

De generaal zei ook dat Defensie naar alternatieve loopbaantrajecten moet durven kijken. 'Ik roep ook het bedrijfsleven op om samen een oplossing te vinden voor de krapte op de arbeidsmarkt.' Voor het bedrijfsleven kan het interessant zijn om mensen aan te werven die in het leger hebben gediend. Die gewezen soldaten hebben volgens hem in het leger immers bepaalde vaardigheden verworven, die handig kunnen zijn voor bedrijven.

De generaal kwam ook terug op de recente beslissing om het dreigingsniveau te verlagen van niveau 3 (ernstig) naar niveau 2 (gemiddeld), behalve voor specifieke doelwitten. Hij hoopt dat die beslissing toelaat om terug te keren naar een normale toestand, zodat militairen vrijkomen voor trainingen en operaties in het buitenland. 'Daar begint de veiligheid van onze landgenoten', zei hij.