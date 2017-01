Tommelein zint op Oostendse burgemeesterssjerp

'Ik wil burgemeester worden van Oostende. Tijd voor een liberaal beleid.' Dat zei Vlaams minister voor Energie en BegrotingBart Tommelein (Open Vld) vanmorgen op een persconferentie in Oostende. Daarmee wordt in 2018 hij een belangrijke uitdager van zittende burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a).

'Na ruim 20 jaar denk ik niet dat de verandering en de toekomstvisie van mijnheer Vande Lanotte zal komen,' aldus Tommelein. 'Er zijn veel uitdagingen en als rasechte Oostendenaar zie ik niet alleen wat er leeft, maar ook wat Oostende nodig heeft. Ik wil een burgemeester zijn van alle Oostendenaars en de leiding nemen van een project waar iedereen kan aan meewerken.'

'Twee partijen komen alvast niet in aanmerking voor een coalitie met Open Vld: de extremistische partijen Vlaams Belang en PvdA,' maakte de Vlaamse minister nog duidelijk.

'Open Vld is nu volwassen in Oostende'

Tommelein schuift vijf prioriteiten naar voor, namelijk de uitbouw van een ombudsdienst, het verlagen van de belastingsdruk, het creëren van een moderne, digitale en groene stad, de stad proper houden en tot slot de inspraak van de inwoners verhogen.

Op dit moment vormen de liberalen en socialisten nog samen met CD&V de meerderheid in de Oostendse gemeenteraad. Sp.a heeft er 15 zetels, Open Vld 6, CD&V 3. De grootste oppositiepartij N-VA bleef in 2013 hangen op 10 zetels.Tommelein verwacht geen problemen voor de rest van de legislatuur. 'De coalitie gaat gewoon verder. Maar Open Vld is nu volwassen in Oostende en we zijn klaar om de burgemeester te leveren', besluit hij.

Intussen neemt Tommelein ook ontslag als voorzitter van de gemeenteraad om een meer vrije rol op te nemen naar aanleiding van de verkiezingen.

Vande Lanotte met burgerbeweging naar kiezer?

Eerder kondigde Johan Vande Lanotte al aan dat de partijnaam sp.a misschien geen deel van de Oostendse verkiezingen zou worden. De burgemeester speelt met het idee om met een burgerbeweging naar de kiezer te trekken. 'Een stad kun je niet via een partijpolitieke logica besturen. Daar moet je alle talenten, ideeën en mogelijkheden samen in een positief project gieten', aldus Vande Lanotte.

