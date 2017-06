Tommelein wil scheurtjescentrales dicht, veilige kerncentrales moeten langer openblijven

Als Vlaams minister is Bart Tommelein (Open Vld) bevoegd voor de productie van hernieuwbare energie. De kerncentrales komen toe aan federaal Energieminister Marie Christine Marghem (MR). 'De beslissing over de kerncentrales is mijn bevoegdheid niet, maar als u het mij vraagt is mijn antwoord dat ik gecharmeerd ben door de aanpak van Zwitserland', zegt Tommelein in een voorpublicatie van het interview.

'Daar is recent beslist om de reactoren die tekenen van onveiligheid en ouderdom tonen, onmiddellijk te sluiten. En om de veilige reactoren hun termijn te laten uitdoen. Dit is een persoonlijk standpunt, maar ik ben voor een gelijkaardige aanpak. Wat mij betreft mogen de scheurtjescentrales (Doel 3 en Tihange 2) onmiddellijk dicht. En kunnen we de jongere reactoren wat langer openhouden als de veiligheid gegarandeerd is. Sowieso gaan we de kerncentrales nog een tijdje nodig hebben voor de bevoorrading, want we hebben nog altijd te weinig hernieuwbare energie.'

In De Tijd zegt Tommelein duidelijk dat de veilige centrales langer dan 2025 kunnen openblijven. 'Er is in kerncentrales geïnvesteerd en die investeringen moeten redeneren', zegt hij. 'Zie het als met een auto: daar blijf je toch ook mee rijden zolang je die kunt gebruiken?'