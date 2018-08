Tommelein: 'Vlaming houdt wél van windmolens'

Uit cijfers van N-VA-parlementslid Andries Gryffroy blijkt dat er maar in 74 van de 308 Vlaamse gemeenten windmolens staan. In driekwart van de Vlaamse gemeenten staat momenteel nog geen enkele windmolen. 'Dat is toch een opmerkelijk hoog aantal', zegt Gryffroy. 'Vlaanderen houdt niet van windmolens', concludeert de krant.

Maar daar is Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open VLD) het absoluut niet mee eens. 'De Vlaming houdt wel degelijk van windmolens. 75 procent is immers voorstander, nog eens 20 procentstaat er neutraal tegenover. Hoewel Vlaanderen dichtbevolkt is, blijft de productie van windenergie duidelijk stijgen. Rekening houdend met onze oppervlakte staan we maar liefst op de derde plaats in Europa. Er is geen dus enkele reden om te doemdenken. The only way is up', zegt de Open VLD-minister.

Doelstellingen

Volgens Tommelein zit Vlaanderen trouwens 'perfect op schema' om de doelstellingen voor windenergie in 2020 te halen. 'Die hebben we in 2016 en 2017 ook reeds gehaald'. De nieuwe doelstelling voor 2030 uit het Energieplan van deze Vlaamse regering is volgens hem ook 'realistisch, haalbaar en betaalbaar'.

Die doelstelling voorziet dat er op tien jaar tijd zo'n 200 windmolens bij komen in Vlaanderen. De liberale minister benadrukt ook dat er al verschillende stappen gezet zijn om de bouw van windmolens makkelijker te maken. 'In West-Vlaanderen kan en moet het inderdaad beter. Maar ook daar zijn we volop mee bezig! We ondersteunen Belgocontrol om het radarsysteem van de luchthaven in Oostende aan te passen zodat windmolens dichterbij kunnen. Dat zal nadien ook gebruikt kunnen worden voor andere luchthavens.'