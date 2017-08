Tommelein (Open VLD): 'Nieuwe verbruikstest zorgt niet voor verhoging verkeersbelasting'

VAB vreest dat de nieuwe meetmethode (WLTP) voor het verbruik van nieuwe auto's vanaf 1 september de inschrijvingstaks voor auto's (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting de hoogte in zal jagen. De nieuwe meetmethode zal het verbruik immers realistischer inschatten waardoor ook de CO2-waarde zal stijgen. De verkeersbelastingen worden op basis van de CO2-waarde berekend.

'Er wijzigt niets op 1 september', reageert minister Tommelein via zijn kabinet. 'Er is echt geen reden tot paniek, er komt geen verhoging van de verkeersbelasting.' Volgens de Vlaamse financiënminister blijft de administratie gebruikmaken van het huidige systeem (NEDC) om de taksen te berekenen. 'En zolang we de wetgeving niet aanpassen blijft dat ook zo.'

Samen met de administratie worden de gevolgen van WLTP nog onderzocht en er was reeds overleg met Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege. In het najaar wordt de kwestie verder besproken, klinkt het. Tot slot wijst de minister erop dat de verkeersbelasting deze legislatuur reeds vergroend is volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. 'Als er iets wijzigt aan de verkeersbelasting moet dat principe wat ons betreft sowieso overeind blijven.'

De verkeersbelasting wordt niet alleen via de CO2-uitstoot, maar ook op basis van de euronorm en de fiscale PK berekend.