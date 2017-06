Tom van Grieken: 'Cordon sanitaire zal ooit sneuvelen'

Met Vlaams Belang aan de macht zouden er volgens Van Grieken aanslagen voorkomen kunnen worden. 'We zouden in de eerste plaats al duidelijker maken wat onze manier van leven is', vertelt de Vlaams Belang-voorzitter in De Zondag.

Vlaams Belang zou daarom de instroom van moslimmigranten stoppen, radicalen die naar Syrie vertrekken niet meer terug laten keren en een hardere aanpak van extremisten die al bij Justitie in het vizier zijn. Verworven vrijheden zoals het recht op privacy zouden daar eventueel tijdelijk voor moeten wijken, zegt hij. 'Toen er vijf jaar geleden voor de zoveelste keer een bomaanslag plaatsvond in Irak, ging het leven er gewoon verder. Ik ben bang dat Europa in die richting evolueert. In Parijs viel een Algerijnse student een politieman aan met een hamer. Dat was een klein puntje in het nieuws. Europa is Irak aan het worden. Dat zal ik nooit aanvaarden. Anders winnen de terroristen.'

Sneuvelt het cordon volgend jaar?

Ik geloof dat het ooit zal sneuvelen. Maar of dat volgend jaar zal zijn, durf ik niet zeggen. Ik heb geen glazen bol. Kijk, ik wil niet onnodig mysterieus zijn. Ja, we hebben hengeltjes uitgegooid, en ja, er kunnen mogelijkheden zijn. Niet om voorakkoorden te sluiten, maar om nadien gesprekken te voeren. Maar eerst moet de kiezer zich uitspreken. Hoe sterker ons mandaat, hoe groter de kans dat het cordon sneuvelt.

Moeit u er zich persoonlijk mee?

Ja, natuurlijk. Dat zou een unieke gebeurtenis zijn voor onze partij. Al zou het anderzijds niet meer dan normaal zijn dat het cordon sneuvelt.

(De Zondag / Paul Cobbaert)