Wat is een dading precies?

Het is een contract waarmee de ondertekenaars een geschil willen vermijden of beëindigen zonder tussenkomst van een rechter. In een dading moeten beide partijen water bij de wijn doen. Met een dading willen de contractanten de rechtbank vermijden. Maar vergis u niet: dat betekent niet dat je daarmee een misdrijf, of de strafrechtelijke gevolgen ervan, kunt afkopen. Dat is een veel ...