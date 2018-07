'Tom Meeuws vroeg 10.000 euro van De Lijn om zijn klacht te laten vallen'

Meeuws kondigde in januari al aan dat hij stappen zou ondernemen tegen De Lijn. Hij deed dat omdat zijn voormalige werkgever de geheimhoudingsclausule in de dading eenzijdig had geschonden.

De informatie die op die manier lekte over het ontslag van Meeuws bij de vervoersmaatschappij, leidde ertoe dat het kartel 'Samen' uiteenviel en hij uiteindelijk vrede moest nemen met de tweede plaats op de Antwerpse SP.A-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Descheemaecker laat nu weten dat Meeuws De Lijn in april heeft aangeboden geen rechtszaak aan te spannen als hem een vergoeding van 10.000 euro werd betaald. Dat gebeurde niet, waarna de advocaat van Meeuws een dossier opende bij de rechtbank. In september zou een eerste zitting plaatsvinden.

Meeuws reageert verbaasd aan VRT NWS en geeft een beknopte chronologie van wat sinds begin dit jaar is gebeurd. 'De Lijn schendt een dading, ik kondig een klacht aan omdat een overeenkomst is geschonden, in februari is er een brief van Descheemaeker met de vraag om onze advocaten te laten samenzitten, maar zij zijn in oorlogsmodus en De Lijn beslist om een klacht over een mogelijk misdrijf tegen mij in te dienen.'

'Vervolgens gaan wij ook in oorlogsmodus en in april heb ik inderdaad een laatste maning aan De Lijn gestuurd met de vraag om mijn morele en materiële schade te vergoeden. Diezelfde schadevergoeding staat ook in het exploot aan het gerecht', aldus Meeuws, die nog benadrukt dat deze handelswijze normaal is in een gerechtelijke procedure.