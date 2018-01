Tom Meeuws geen kandidaat meer op lijst Samen

Tom Meeuws zal zich vanavond terugtrekken als kandidaat van Samen, de samenwerking tussen Groen en SP.A in Antwerpen. Meeuws zou zich een blok aan het been van Samen gevoeld hebben, nadat hij voor de tweede keer op korte tijd in opspraak kwam. Meeuws stond bij Samen op de derde plaats, na Groen-kopstuk Wouter Van Besien en de onafhankelijke Jinnih Beels.

De Morgen berichtte vandaag dat Tom Meeuws enkele jaren terug, als regionaal directeur van De Lijn, de regels rond financieel beheer nogal losjes hanteerde. Als directeur mocht hij uitgaven tot 67.000 euro zelf goedkeuren, voor hogere bedragen moest hij dan weer langs de raad van bestuur van de openbaarvervoersmaatschappij. Meeuws zou onder meer facturen opgesplitst hebben in kleinere sommen, zodat de verscheidene facturen minder dan 67.000 euro bedroegen.

Zijn financieel beheer leidde tot een clash met het bestuur, waarna beide partijen in onderling overleg uit elkaar gingen. Daarbij kreeg Meeuws, naast een opzegvergoeding van enkele maanden, ook de belofte van discretie. Vandaag lekte het verhaal toch uit, al ontkent Meeuws dat hij de zaken financieel slecht runde.

Hoe dan ook was de positie van Meeuws al eerder aan het wankelen gegaan. In een opiniestuk in De Morgen had hij zware beschuldigingen geuit aan het adres van het Antwerpse stadsbestuur, dat volgens hem veel te nauwe banden had met bepaalde bouwpromotoren en in ruil voor een 'paaitaks' ook moeilijke bouwdossiers een duwtje in de rug gaf. De boemerang kwam snel terug, want Meeuws zelf bleek ook goed contact te houden met de bouwpromotoren.