Tom Lanoye haalt uit naar benoeming Mia Doornaert: 'Ongeschikt om voorzitter Letterenfonds te worden'

Lanoye stelt in het gesprek dat hij de geplande benoeming van columniste en opiniemaakster Doornaert in de eerste plaats om een politieke reden problematisch vindt. 'De Vlaamse regering bombardeert Mia Doornaert tot voorzitster van ons aller Vlaams Fonds voor de Letteren zoals de Amerikanen de democratie introduceerden in Afghanistan: door bij voorbaat de winnaar aan te duiden van vrije verkiezingen. Dat heet dan "deugdelijk bestuur": je eigen regels bij het groot vuil zetten. Een kandidaat moet worden voorgedragen door een Raad van Bestuur, maar die is nog niet eens samengesteld! Een knap staaltje van oud-Belgische politieke cultuur, zoals inmiddels het hele beleid van de NV-A.'

Lanoye vraagt zich verder af of Mia Doornaert wel voor de job geschikt is. 'Stel: onze voorzitter van het Letterenfonds werd aangezocht door een headhuntersbureau. Mia zou toch geen schijn van kans maken? Welke diepgaande kennis bezit ze van de Nederlandstalige literatuur? Heeft ze een netwerk in ons boekenvak? Heeft ze een netwerk in óns Parijs: Amsterdam? Heeft ze expertise of ervaring opgebouwd als het gaat over de ingrijpende evolutie van print naar digitaal?'

Mia Doornaert werd vorige maand door de N-VA naar voren geschoven als opvolgster van de aftredende voorzitter, ex-politicus Jos Geysels. Het Vlaams Fonds voor de Letteren is de instelling die, onder meer, beslist over werkbeurzen en subsidies voor auteurs, literaire verenigingen en evenementen.