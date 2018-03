Tom Lanoye en Koen Vanmechelen: 'De meest gepamperde burger is de rechts-populistische kwezel'

Op de cover van Tom Lanoyes jongste roman, Zuivering, prijkt Marek's Disease, een gepluimde haan van kunstenaar Koen Vanmechelen. 'Een prachtig beeld', vindt de schrijver. De kunstenaar glimlacht even. We zitten aan een grote marmeren tafel in Labiomista, Vanmechelens nieuwe studio op de site van de voormalige zoo van Zwartberg. In de grote glazen volière achter ons vliegen reuzentoekans. In de indrukwekkende, door de Zwitserse architect Mario Botta ontworpen hal staat en hangt een staalkaart van het door kippen, eieren en stieren gedomineerde werk van Vanmechelen. 'Vanaf volgend jaar is het grote publiek hier welkom', zegt hij. 'Deze site ligt op de grens van de menselijke beschaving en de jungle. Aan de straatkant ligt de stad Genk, en aan de andere kant van het terrein begint Nationaal Park Hoge Kempen. De kip komt uit de Himalaya, waar de échte grens tussen beschaving en jungle loopt. Als kunstenaar zoek ik die grens op. Het maakt deze plek perfect geschikt voor Labiomista, wat "het gemengde leven" betekent.'

