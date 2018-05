Toerisme-minister Weyts stelt Airbnb in gebreke

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) is het beu dat Airbnb weigert om adressen te geven van panden die via het onlineplatform verhuurd worden. Daarom zal hij Airbnb in gebreke stellen, zo staat dinsdag in Het Nieuwsblad.