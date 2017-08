Toename agressie in de trein, vooral verbaal

In de eerste drie maanden van het jaar noteerden de spoorwegen 292 gevallen van agressie, of meer dan drie per dag, goed voor 628 dagen arbeidsongeschiktheid. Het aantal slagen en verwondingen daalt wel, de stijging zit vooral bij de verbale agressie en 'licht handgemeen'. In meer dan de helft van de gevallen ligt een discussie over tickets aan de basis van de agressie. Op de tweede plaats staan incidenten bij de vertrekprocedure.