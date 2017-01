Thiéry kan deze legislatuur geen burgemeester worden van Linkebeek

Damien Thiéry kan deze legislatuur niet benoemd worden als burgemeester van Linkebeek. Dat oordeelt de Raad van State. Thiéry zelf was naar het hoogste administratief rechtscollege gestapt om de derde weigering van Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om hem te benoemen aan te vechten. Maar de Raad van State heeft het beroep verworpen.

Minister Homans weigert Thiéry te benoemen vanwege inbreuken op de taalwetgeving. Thiéry vocht die weigering aan, maar de Raad van State wees tot tweemaal toe zijn beroep van de hand. Na het ontslag van de Franstalige meerderheid in de gemeenteraad van Linkbeek kwamen er in de faciliteitengemeente tussentijdse verkiezingen. Thiéry was daarin de grote winnaar.

Op 29 februari vorig jaar droeg de gemeenteraad van Linkebeek Thiéry een derde maal aan de Vlaamse regering voor als kandidaat-burgemeester. Minister Homans vernietigde daags nadien de gemeenteraadsbeslissing en weigerde op 21 april om Thiéry te benoemen. Thiéry vocht die beslissingen opnieuw aan bij de Raad van State.

De algemene vergadering van de Raad van State wijst dat beroep nu opnieuw af. Het rechtscollege wijst erop 'dat het feit dat de gemeenteraad er, zelfs na haar tweede arrest, in volhardt om verzoeker voor te dragen voor de functie van burgemeester en die handelwijze om een nieuwe situatie in het leven te roepen, niet overeenstemmen met de wil van de wetgever om een einde te maken aan de carrousels'. Volgens de Raad van State kan dat 'in deze gemeentelijke bestuursperiode dan ook niet tot een benoeming van betrokkene leiden'.